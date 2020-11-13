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13 листопада 2020, 09:19 20

Автомобіль Uber потрапив в смертельне ДТП: загинули четверо, ще один поранений

13 листопада 2020, 09:19 20
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Водій таксі на швидкості влетів у зупинку
Водій таксі на швидкості влетів у зупинку
Фото: dtpkiev
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У Києві на Окружній дорозі навпроти "Електронмашу" сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля сервісу таксі Uber.

Як передає RegioNews, про це повідомляють в Telegram-каналі "Київ Зараз".

Водій Hyundai на швидкості вилетів на тротуар і влетів в кіоск. Аварія сталася на Окружній навпроти Електронмашу. Попередньо, загинули четверо і один - поранений. Подробиці поки невідомі", - йдеться в повідомленні.

У той же час в Святошинському районному відділенні поліції Києва підтвердили інформацію про ДТП. Також у поліції повідомили, що кількість жертв наразі уточнюється.

Нагадаємо, 30 жовтня п'яний водій влетів у натовп на Майдані, загинули двоє людей.

Згодом водія, який спричинив смертельну ДТП на Майдані, затримали.

Також ЗМІ повідомляли, що смертельну ДТП на Майдані влаштував люстрований чиновник.

31 жовтня винуватцю смертельної ДТП на Майдані у Києві повідомили про підозру.

ДТП смерть водії люди події трагедія аварія
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