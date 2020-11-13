Смертельна ДТП у Києві: водію Uber, який збив на зупинці людей, оголосили підозру

Внаслідок ДТП загинули двоє осіб, ще двох госпіталізували із травмами

Внаслідок ДТП загинули двоє осіб, ще двох госпіталізували із травмами

Фото: Нацполіція

Правоохоронці оголосили підозру водію служби таксі, який сьогодні у Києві в’їхав у зупинку громадського транспорту та спричинив загибель двох людей.

Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури, передає RegioNews.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури водію служби таксі повідомлено про підозру за фактом смертельної ДТП, яка сталася вранці 13 листопада 2020 року на ділянці Великої кільцевої дороги”, - йдеться у повідомленні.

Дії водія кваліфікували за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Також до Шевченківського районного суду Києва направили клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, вранці 13 листопада на Великій кільцевій дорозі у Києві водій служби таксі Uber не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій перебували люди.

Внаслідок ДТП 41-річна жінка загинула на місці, 60-річна жінка померла у кареті "швидкої”, ще 2 осіб госпіталізували із травмами. Перевірка на алкоголь показала, що водій 1997 року народження не перебував у стані алкогольного сп’яніння.