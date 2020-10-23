В Одесі суд звільнив активіста "ДНР" від відбування покарання
Київський районний суд Одеси засудив до випробувального терміну активіста терористичної організації "ДНР".
Про це йдеться у вироку суду від 16 жовтня, пише RegioNews з посиланням на "Избирком".
Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, але від відбування покарання звільнили на три випробувальних роки. Протягом цього часу чоловік повинен періодично з'являтись в органи пробації для реєстрації.
За даними обвинувального акта, з січня 2014 людина через соцмережі поширював інформацію, що українська влада "знищує росіян". Він закликав жителів Одеської області підтримати терористичні організації "ДНР" і "ЛНР" і створити "Новоросію". Також він неодноразово закликав підтримати псевдореспубліку "ДНР", зокрема фінансово.
Нагадаємо, до Офісу Генпрокурора передали понад 100 нових епізодів військових злочинів на Донбасі.