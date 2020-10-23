В Одесі суд звільнив активіста "ДНР" від відбування покарання

Чоловік поширював у соцмережі заклики до підтримки псевдореспублік і утворення "Новоросії"

Чоловік поширював у соцмережі заклики до підтримки псевдореспублік і утворення "Новоросії"

Фото з відкритих джерел

Про це йдеться у вироку суду від 16 жовтня, пише RegioNews з посиланням на "Избирком".

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, але від відбування покарання звільнили на три випробувальних роки. Протягом цього часу чоловік повинен періодично з'являтись в органи пробації для реєстрації.

За даними обвинувального акта, з січня 2014 людина через соцмережі поширював інформацію, що українська влада "знищує росіян". Він закликав жителів Одеської області підтримати терористичні організації "ДНР" і "ЛНР" і створити "Новоросію". Також він неодноразово закликав підтримати псевдореспубліку "ДНР", зокрема фінансово.

Нагадаємо, до Офісу Генпрокурора передали понад 100 нових епізодів військових злочинів на Донбасі.