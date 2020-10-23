В Одессе суд освободил активиста "ДНР" от отбывания наказания

Мужчина распространял в соцсети призывы к поддержке псевдореспублик и образования "Новороссии"

Мужчина распространял в соцсети призывы к поддержке псевдореспублик и образования "Новороссии"

Фото из открытых источников

Об этом говорится в приговоре суда от 16 октября, пишет RegioNews со ссылкой на "Избирком".

Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, но от отбывания наказания освободили на три испытательных года. В течение этого времени человек должен периодически появляться в органы пробации для регистрации.

По данным обвинительного акта, с января 2014 человек через соцсети распространял информацию, что украинская власть "уничтожает русских". Он призывал жителей Одесской области поддержать террористические организации "ДНР" и "ЛНР" и создать "Новороссию". Также он неоднократно призывал поддержать псевдореспублику "ДНР", в частности финансово.

Напомним, в Офис Генпрокурора передали более 100 новых эпизодов военных преступлений на Донбассе.