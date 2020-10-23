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23 жовтня 2020, 18:52 3

Справу про масштабну спробу фальсифікації виборів на Запоріжжі передали до суду

23 жовтня 2020, 18:52 3
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Зловмисники намагались організувати масову зміну виборчих адрес
Зловмисники намагались організувати масову зміну виборчих адрес
Фото: flickr
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У Запоріжжі слідчі повідомили про підозру чотирьом зловмисникам, які організували схему привезення громадян для зміни їхніх виборчих адрес.

Про це повідомляє Нацполіція Запорізької області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, до суду передали справу, яка розслідується за ч.1 ст. 158 Кримінального Кодексу України.

9 вересня... надійшло повідомлення про факт масового підвозу громадян до Запорізького відділення ведення реєстру виборців з метою зміни виборчої адреси, що може бути підставою для наступних фальсифікацій під час проведення виборів”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Нацполіції, було відкрито кримінальне провадження за фактом надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців.

Нагадаємо, у Запоріжжі зафіксували масову зміну виборчих адрес, громадянам пропонували за це грошову винагороду.

Запоріжжя Місцеві вибори голосування фальсифікації виборів суд кримінальна справа
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