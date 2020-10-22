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22 жовтня 2020, 19:19 3

До Офісу Генпрокурора передали понад 100 нових епізодів воєнних злочинів на Донбасі

22 жовтня 2020, 19:19 3
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Фото з відкритих джерел
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Громадська організація Truth Hounds задокументувала понад 100 епізодів скоєння воєнних злочинів, що були скоєні у 2014–2020 роках на Донбасі, та передала до Офісу генпрокурора для подальшого розслідуваннями правоохоронцями.

Про це повідомили на пресконференції члени Truth Hounds, які презентували звіт про воєнні злочини та інші порушення прав людини у прифронтових районах Донецької та Луганської областей, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Автори звіту з 17 червня до 21 вересня 2020 року особисто відвідували ймовірні місця злочинів уздовж лінії зіткнення з боку підконтрольної уряду України території, спілкувалися з безпосередніми свідками подій і потерпілими.

Протягом п’яти польових місій експерти зібрали факти щодо 105 раніше не задокументованих атак на цивільні об’єкти та населення у 20 населених пунктах, 33 випадків поранення цивільного населення, 28 випадків загибелі чи вбивства, 6 випадків незаконного ув’язнення, понад 10 випадків привласнення чужого майна. Йдеться про злочини в таких населених пунктах, як Водяне, Новоселівка, Лебединське, Кримське, Попасна, Красногорівка, Жованка, Сартана, Золоте, Новотошківське та ін.

Директор Truth Hounds Роман Авраменко також повідомив, що у 2020 році зафіксовано 14 раніше не задокументованих атак на цивільні об’єкти та населення у дев’яти населених пунктах, три випадки поранення цивільного населення, 17 випадків руйнування та пошкодження майна, один випадок загибелі.

Прокурор Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Аліна Павлюк наголосила, що всі надані факти будуть опрацьовані правоохоронцями.

Всі матеріали, які були передані до Офісу Генпрокурора, направлені за належністю до відповідних регіональних прокуратур та будуть відпрацьовуватись в межах кримінальних проваджень", - запевнила Павлюк.

Нагадаємо, Генпрокуратура надала Гаазькому суду докази злочинів Росії в Криму і на Донбасі.

Донбас злочин військові Офіс генпрокурора розслідування
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