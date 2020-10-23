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23 жовтня 2020, 15:29 4

Катастрофа АН-26: родичі загиблих підуть у суд через висновок про провину екіпажу

23 жовтня 2020, 15:29 4
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Вони заявляють, що провину за аварію літака хочуть перекласти на екіпаж
Вони заявляють, що провину за аварію літака хочуть перекласти на екіпаж
Фото: ДСНС
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Після оприлюднення висновків урядової комісії про причини катастрофи літака АН-26 під Харковом, родичі загиблих заявили, що будуть подавати судовий позов.

Про це в коментарі ТСН повідомила мати загиблого капітана Ірина Кишеня, передає RegioNews.

За її словами, провину за авіакатастрофу хочуть перекласти на екіпаж літака, що для родин загиблих було очікуваним.

Вона додала, що родичі подаватимуть до суду, якщо на засіданні уряду 28 жовтня у фінальному звіті пролунають анонсовані віцепремʼєром Олегом Уруським висновки.

Чесно кажучи, легко все списати на загиблих хлопців і важко, щоб хтось із "верхів" відповів за це. Ми звертатимемось у Міноборони, телефонуватимемо на гарячу лінію, і подаватимемо до суду", – сказала журналістам Ірина Кишеня.

Нагадаємо, як повідомив віце-прем'єр міністр Олег Уруський, головна причина трагедії - системні порушення в організації польотів як з боку командування Повітряних сил, так і з боку екіпажу. Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 озвучить звіт по аварії наступного тижня.

АН-26 Харківська область авіакатастрофа суд загиблі
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