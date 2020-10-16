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16 жовтня 2020, 17:24 2

Сергія Ківалова хочуть позбавити звання Почесний громадянин Одеси

16 жовтня 2020, 17:24 2
Читайте также на русском языке
На сайті міськради зареєстрована відповідна петиція
На сайті міськради зареєстрована відповідна петиція
Фото: liga.net
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Під петицією на адресу Одеської міської ради з вимогою позбавити Сергія Ківалова звання «Почесний громадянин міста Одеси» за кілька днів зібрали більше трьох тисяч підписів.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Одеський кур'єр".

За словами одного з активістів зі збору підписів, громадського діяча і журналіста Святослава Огренчука, одесити також розпочали акцію "Почесний брехун".

Мета нашої акції ‒ привернути увагу одеситів до безбожного вчинку Сергія Ківалова і зібрати не менше 5 тисяч підписів на ім'я секретаря Одеської міськради, щоб він міг винести на сесію два проекти рішень. Перше ‒ про оновлення процедури присвоєння звання Почесного громадянина Одеси... Друге рішення ‒ про позбавлення Сергія Ківалова звання Почесного громадянина Одеси за його аферу з церковно-приходською школою", - розповів Огренчук.

Як відомо, Сергій Ківалов обіцяв православним одеситам і міській владі побудувати церковно-приходську школу, в якій навчання буде безкоштовним, якщо міська влада виділить йому під будівництво 1,3 га землі на Міжрейсовій базі моряків на пільгових умовах. Землю Ківалов отримав, і школу побудував, тільки не безкоштовну церковно-приходську, а дуже дорогу елітну і приватну. Через це в місті і вибухнув скандал.

Нагадаємо, раніше суд Одеси скасував відмову про реєстрацію партії Ківалова на місцевих виборах.

Одеса школа земля петиції скандал Сергій Ківалов
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