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15 жовтня 2020, 21:05

В Україні розікрали майже 8 мільйонів гектарів землі - голова держгеокадастру Лещенко

15 жовтня 2020, 21:05
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Із заявлених раніше 10 мільйонів гектарів державної землі реально є тільки два
Із заявлених раніше 10 мільйонів гектарів державної землі реально є тільки два
Фото: 24 канал
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Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко повідомив, що в Україні більше немає 10,4 млн га землі державної форми власності сільськогосподарського призначення, як раніше стверджувалося.

Про це йдеться на сайті президента України, пише RegioNews.

Це була брехня. Вводили в оману і стверджували, що ця земля у держави", — заявив Роман Лещенко.

Зараз, за його словами, в державній власності перебуває лише понад 2 млн га землі, які указом президента України передаються у власність громадам. Після передачі земель У у держави залишається всього 750 тис. га в акті постійного користування (землі Академії наук, Міноборони, Пенітенціарної служби і т. д.), за яким зараз здійснюється інвентаризація та присвоюються кадастрові номера з метою недопущення виведення у приватну власність.

Тому коли президент запитує український народ, чи повинні нести відповідальність за величезні корупційні порушення та (потрібно — ред.) давати довічне ув'язнення — так, потрібно, тому що, обманюючи український народ, бігаючи по телеекранах, здійснювали грабіж в режимі реального часу. Тому вони і противляться земельної реформи", — заявив голова Держгеокадастру.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський на Чернігівщині підписав указ про передачу сільгоспземель в комунальну власність.

приватизація Україна крадіжка земля корупція
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