Суд Одеси скасував відмову про реєстрацію партії Ківалова на місцевих виборах

Суд також підтвердив правильність складання документів, наданих Українською морською партією

Суд також підтвердив правильність складання документів, наданих Українською морською партією

Фото: Liga.net

Одеський окружний адмінсуд визнав незаконним і скасував постанову Одеської міської територіальної виборчої комісії №56 про відмову в реєстрації кандидатів у депутати від Української морської партії Сергія Ківалова.

Про це повідомляється на сторінці цієї політсили Facebook, інформує RegioNews.

"Одеський окружний адміністративний суд відновив справедливість, скасувавши незаконне і політично заангажоване рішення Одеської міської виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидатів від Української морської партії", - йдеться в повідомленні.

У партії заявили, що суд дав юридичну оцінку незаконним діям виборчкому, а також підтвердив правильність складання документів, наданих Українською морською партією

Наголошується, що представники партії також звернулися з заявами щодо діяльності посадових осіб Одеської територіальної виборчої комісії до НПУ, Офісу генпрокурора України, СБУ, ДБР, а також у Центральну виборчу комісію та необхідності термінової заміни голови та секретаря міськвиборчкому.

Нагадаємо, 29 вересня одеський тервиборчком ухвалив рішення про відмову в реєстрації списків кандидатів у депутати міськради від трьох партій - "Опозиційного блоку", "Української морської партії Сергія Ківалова" та "Блоку Едуарда Гурвіца", пославшись на недотримання гендерних квот.

Тоді Ківалов заявив, що буде судитися.