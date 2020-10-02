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02 жовтня 2020, 18:07 2

Суд Одеси скасував відмову про реєстрацію партії Ківалова на місцевих виборах

02 жовтня 2020, 18:07 2
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Суд також підтвердив правильність складання документів, наданих Українською морською партією
Суд також підтвердив правильність складання документів, наданих Українською морською партією
Фото: Liga.net
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Одеський окружний адмінсуд визнав незаконним і скасував постанову Одеської міської територіальної виборчої комісії №56 про відмову в реєстрації кандидатів у депутати від Української морської партії Сергія Ківалова.

Про це повідомляється на сторінці цієї політсили Facebook, інформує RegioNews.

"Одеський окружний адміністративний суд відновив справедливість, скасувавши незаконне і політично заангажоване рішення Одеської міської виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидатів від Української морської партії", - йдеться в повідомленні.

У партії заявили, що суд дав юридичну оцінку незаконним діям виборчкому, а також підтвердив правильність складання документів, наданих Українською морською партією

Наголошується, що представники партії також звернулися з заявами щодо діяльності посадових осіб Одеської територіальної виборчої комісії до НПУ, Офісу генпрокурора України, СБУ, ДБР, а також у Центральну виборчу комісію та необхідності термінової заміни голови та секретаря міськвиборчкому.

Нагадаємо, 29 вересня одеський тервиборчком ухвалив рішення про відмову в реєстрації списків кандидатів у депутати міськради від трьох партій - "Опозиційного блоку", "Української морської партії Сергія Ківалова" та "Блоку Едуарда Гурвіца", пославшись на недотримання гендерних квот.

Тоді Ківалов заявив, що буде судитися.

вибори Одеса партія Місцеві вибори Кандидат
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