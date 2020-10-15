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В Одесі поліція викрила "сітку" підкупу виборців
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15 жовтня 2020, 21:32 3

В Одесі поліція викрила "сітку" підкупу виборців

15 жовтня 2020, 21:32 3
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Правоохоронці вилучили майже $45 тисяч, які мали піти на підкуп виборців
Правоохоронці вилучили майже $45 тисяч, які мали піти на підкуп виборців
Фото: Нацполіція України
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В Одесі «на гарячому» за організацію схеми підкупу виборців затримали голову виборчої комісії та місцевого мешканця.

Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко, пише RegioNews.

За словами керівника Нацполіції, за вчинення правопорушення затримали голову виборчої комісії та місцевого мешканця. При цьому голова комісії у 2015 році уже була засуджена за скоєння злочинів, пов’язаних з виборчим процесом:

Під час слідчих дій вилучено майже $45 тисяч, які фігуранти планували використати для подальшого підкупу виборців.За один голос та голосування виключно за певного кандидата на пост Одеського міського голови у виборчому бюлетені громадянам пропонували 1000 гривень грошової винагороди. Доказ - скрін із телефона бюлетеня з позначкою навпроти прізвища кандидата",- розповів Клименко.

Правопорушників затримали "на гарячому". Місцевий мешканець та голова однієї з виборчих комісії були викриті під час отримання грошових коштів для подальшого підкупу виборців. Проводяться санкціоновані обшуки.

Розслідується кримінальне провадження ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.

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Одеса вибори поліція ТВК порушення підкуп виборців
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