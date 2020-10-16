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16 октября 2020, 17:24 2

Сергея Кивалова хотят лишить звания Почетный гражданин Одессы

16 октября 2020, 17:24 2
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На сайте горсовета зарегистрирована соответствующая петиция
На сайте горсовета зарегистрирована соответствующая петиция
Фото: liga.net
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Под петицией в адрес Одесского городского совета с требованием лишить Сергея Кивалова звания «Почетный гражданин города Одессы» за несколько дней собрали более трех тысяч подписей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Одесский курьер".

По словам один из активистов по сбору подписей, общественного деятеля и журналиста Святослава Огренчука, одесситы также начали акцию "Почётный лжец".

Цель нашей акции ‒ обратить внимание одесситов на безбожный поступок Сергея Кивалова и собрать не менее 5 тысяч подписей на имя секретаря Одесского горсовета, чтобы он мог вынести на сессию два проекта решений. Первое ‒ об обновлении процедуры присвоения звания Почётного гражданина Одессы... Второе решение ‒ о лишении Сергея Кивалова звания Почётного гражданина Одессы за его афёру с церковно-приходской школой", - рассказал Огренчук.

Как известно, Сергей Кивалов обещал православным одесситам и городской власти построить церковно-приходскую школу, в которой обучение будет бесплатным, если городская власть выделит ему под строительство 1,3 га земли на Межрейсовой базе моряков на льготных условиях. Землю Кивалов получил, и школу построил, только не бесплатную церковно-приходскую, а очень дорогую элитную и частную. Из-за этого в городе и разразился скандал.

Напомним, ранее суд Одессы отменил отказ о регистрации партии Кивалова на местных выборах.

Одесса школа земля петиции скандал Сергей Кивалов
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