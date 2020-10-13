ЦИК распустила Одесский городской избирком

Горизбирком систематически нарушал Конституцию и избирательное законодательство

Горизбирком систематически нарушал Конституцию и избирательное законодательство

Фото: Укринформ

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ЦИК.

Центральная избирательная комиссия постановила досрочно прекратить полномочия всего состава Одесской городской территориальной избирательной комиссии. Причиной стали "систематические нарушения Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и законов Украины".

Городскую территориальную избирательную комиссию теперь должны сформировать заново.

Также Центризбирком обратился в Нацполицию для проверки деятельности расформированной ТИК.

Напомним, сегодня же из-за нарушений закона в Бердянске досрочно прекратили деятельность ТИК.