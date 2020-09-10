Справу Геннадія Труханова щодо заводу "Краян" відклали до 1 жовтня

На сьогоднішнє засідання не прийшли обвинувачені та адвокати

На сьогоднішнє засідання не прийшли обвинувачені та адвокати

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Розгляд апеляційних скарг на виправдальний вирок меру Одеси Геннадію Труханову у справі "Краяну" вчергове не відбувся через неявку обвинувачених та адвокатів.

Про це пише RegioNews з посиланням на Українську Службу Інформації .

До суду не прийшли обвинувачені заступник міського голови Павло Вугельман та оцінщиця Галина Богданова, а також адвокати Олександр Лисак, Сергій Лисенко та Дмитро Щербань.

Попереднє засідання у цій справі також не відбулося через неявку зама Труханова Павла Вугельмана, який хворіє на коронавірус.

Як показали результати нового тесту від 8 вересня, у Вугельмана знову позитивний результат. Захворіли не лише його близькі родичі, а й секретар, водій та інші особи, які були з ним в контакті. У Вугельмана досі спостерігається двостороннє запалення легень, – розповів адвокат Тарас Пошиванюк.

У суді повідомили, що оцінщиця майна Богданова пропустила засідання, оскільки нібито теж перебуває "під крапельницями на стаціонарі", а один із адвокатів пішов на інше судове засідання.

Оскільки без сторони захисту та фігурантів неможливо розглядати, тому справу відклали до 11 години 1 жовтня. Також суд призначив резервну дату – продовжать слухати 8 жовтня о 9 ранку.

Нагадаємо, АП ВАКСу частково заслухала фігурантів на чолі з міським головою Одеси. Їх обвинувачують в заволодінні 92 млн грн з бюджету Одеси шляхом купівлі заводу-банкроту "Краян".

Раніше, 4 липня 2019-го Малиновський райсуд Одeси виправдав усіх обвинувачeних у справі щодо заволодіння 92 млн грн з бюджeту Одeси шляхом купівлі заводу-банкроту "Краян" за завідомо вдвічі завищeною вартістю.

Прокурори САП оскаржили вирок і домагаються його скасування, бо вважають нeзаконним, а також прагнуть повернення справи на новий розгляд у ВАКС.