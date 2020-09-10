Дело Геннадия Труханова по заводу "Краян" отложили до 1 октября

На сегодняшнее заседание не пришли обвиняемые и адвокаты

На сегодняшнее заседание не пришли обвиняемые и адвокаты

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Рассмотрение апелляционных жалоб на оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову в деле "Краяну" в очередной раз не состоялся из-за неявки обвиняемых и адвокатов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украинскую Службу Информации .

В суд не пришли обвиняемые заместитель городского головы Павел Вугельман и оценщица Галина Богданова, а также адвокаты Александр Лысак, Сергей Лысенко и Дмитрий Щербань.

Предварительное заседание по этому делу также не состоялось по причине неявки зама Труханова Павла Вугельмана, который болеет коронавирусом.

Как показали результаты нового теста от 8 сентября, у Вугельмана снова положительный результат. Заболели не только его близкие родственники, но и секретарь, водитель и другие лица, которые были с ним в контакте. У Вугельмана до сих пор наблюдается двустороннее воспаление легких, – рассказал адвокат Тарас Пошиванюк.

В суде сообщили, что оценщица имущества Богданова пропустила заседание, поскольку якобы тоже находится "под капельницами на стационаре", а один из адвокатов пошел на другое судебное заседание.

Поскольку без стороны защиты и фигурантов невозможно рассматривать, поэтому дело отложили до 11 часов 1 октября. Также суд назначил резервную дату – продолжат слушать 8 октября в 9 утра.

Напомним, АП ВАКСу частично заслушала фигурантов во главе с городским головой Одессы. Их обвиняют в завладении 92 млн грн из бюджета Одессы путем покупки завода-банкрота "Краян".

Ранее, 4 июля 2019-го Малиновский райсуд Одессы оправдал всех обвиняемых по делу об завладение 92 млн грн из бюджета Одессы путем покупки завода-банкрота "Краян" за заведомо вдвое завышенной стоимости.

Прокуроры САП обжаловали приговор и добиваются его отмены, поскольку считают незаконным, а также стремятся возвращении дела на новое рассмотрение в ВАКС.