Окружний адмінсуд Києва порушив справу щодо скасування місцевих виборів
Також суд призначив дату підготовчого судового засідання
Також суд призначив дату підготовчого судового засідання
Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу щодо оскарження постанови Центральної виборчої комісії про місцеві вибори.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба суду.
Позов до суду подала громадська організація "Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села". На думку позивача, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України.
Підготовче судове засідання призначено на 2 жовтня. Зазначимо, що вибори планують провести 25 жовтня.
Нагадаємо, 7 вересня до Окружного адміністративного суду Києва подали позов проти Центральної виборчої комісії України.
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону
Штепа та інші: хто стане новим мером Слов'янська