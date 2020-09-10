Окружний адмінсуд Києва порушив справу щодо скасування місцевих виборів

Також суд призначив дату підготовчого судового засідання

Також суд призначив дату підготовчого судового засідання

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Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба суду.

Позов до суду подала громадська організація "Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села". На думку позивача, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України.

Підготовче судове засідання призначено на 2 жовтня. Зазначимо, що вибори планують провести 25 жовтня.

Нагадаємо, 7 вересня до Окружного адміністративного суду Києва подали позов проти Центральної виборчої комісії України.