САП проситиме суд заборонити Геннадію Труханову бути мером Одеси

Труханова звинувачують у недостовірному декларуванні доходів і майна

Труханова звинувачують у недостовірному декларуванні доходів і майна

Фото: Слово і Діло

Про це прокурор САП Олександр Омельченко повідомив в екслюзивному коментарі 24 каналу, інформує Regionews.

Ми пропонуватимемо заборонити займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, – сказав Омельченко.

Прокурор запевнив: прокуратура пришвидшуватиметься, аби суд встиг винести вирок у справі, поки не сплив термін її давності.

Ми, як сторона обвинувачення, набагато швидше подаватимемо докази, бо практика вже склалася, а докази у своїй більшості будуть однаковими... Також орієнтуватимемось, аби суд розглянув справу і виніс вирок до закінчення строків давності, себто до березня 2021 року. Не хочеться забігати наперед щодо апеляції. Можливо, вирок влаштує обидві сторони. Маю сподівання, що сторона захисту все таки визнає вину, коли побачить у повному обсязі докази. Це процес, все можливо", – проінформував прокурор.

Нагадаємо, 5 серпня обвинувальний акт у справі мера Одеси Труханова направили до суду.