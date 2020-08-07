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07 серпня 2020, 16:20 5

Денис Малюська назвав наступну колонію, яку пустять з молотка

07 серпня 2020, 16:20 5
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Мін'юст виставить на продаж одеську колонію № 51
Мін'юст виставить на продаж одеську колонію № 51
Фото: lb.ua
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Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що наступною на продаж виставлять "Південну виправну колонію" № 51.

Відео з цією інформацією він опублікував на сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Колонія постраждала в травні 2019 року, під час бунту засуджених. Її просто підпалили, тому більшість будівель стали непридатними для використання. Але площа об’єктів величезна: більше 4 гектарів і розташована вона в центральному місці Одеси", - розповів Малюська.

За словами міністра, виручені кошти будуть зорієнтовані на розбудову нової в’язничної інфраструктури, а іншу частину буде спрямовано до держбюджету, для фінансування усіх необхідних витрат.

вчора під час запуску "Великого розпродажу в‘язниць" запитували, що буде наступним лотом після об’єкту у Коцюбинському? відповідаємо: є одразу кілька майже готових лотів. ось один із них: колонія #51, розташована у місті Одеса, на Люстдорфській дорозі, 9 площа земельної ділянки: 5,983 Га площа будівель: 14 482 м2 відстань до центру: 4 км відстань до МОРЯ: 3,5 км хочете таке? копіть гроші, дешево не буде) а дешево - сертифікати на платні камери купувати тут: https://online.minjust.gov.ua/kvsn/

Опубліковано Denis Malyuska Пʼятниця, 7 серпня 2020 р.

Нагадаємо, Мін'юст оголосив "великий розпродаж" в’язниць Києва, Львова та Одеси

колонія Мінюст аукціон продаж в'язниця Одеса
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