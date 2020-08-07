Денис Малюська назвав наступну колонію, яку пустять з молотка

вчора під час запуску "Великого розпродажу в‘язниць" запитували, що буде наступним лотом після об’єкту у Коцюбинському? відповідаємо: є одразу кілька майже готових лотів. ось один із них: колонія #51, розташована у місті Одеса, на Люстдорфській дорозі, 9 площа земельної ділянки: 5,983 Га площа будівель: 14 482 м2 відстань до центру: 4 км відстань до МОРЯ: 3,5 км хочете таке? копіть гроші, дешево не буде) а дешево - сертифікати на платні камери купувати тут: https://online.minjust.gov.ua/kvsn/