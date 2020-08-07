САП будет просить суд запретить Геннадию Труханову быть мэром Одессы

Об этом прокурор САП Александр Омельченко сообщил в эксклюзивном комментарии 24 каналу, передает Regionews.

Прокурор заверил: прокуратура будет ускоряться, чтобы суд успел вынести приговор по делу, пока не истек срок его давности.

Мы, как сторона обвинения, гораздо быстрее будем подавать доказательства, потому что практика уже сложилась, а доказательства в своем большинстве будут одинаковыми... Также будем ориентироваться, чтобы суд рассмотрел дело и вынес приговор до истечения сроков давности, то есть до марта 2021 года. Не хочется забегать наперед относительно апелляции. Возможно, приговор устроит обе стороны. Имею надежду, что сторона защиты все же признает вину, когда увидит в полном объеме доказательства. Это процесс, все возможно", – проинформировал прокурор.