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07 августа 2020, 21:38 2

САП будет просить суд запретить Геннадию Труханову быть мэром Одессы

07 августа 2020, 21:38 2
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Фото: Слово і Дело
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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить Высший антикоррупционный суд (ВАКС) запретить городскому голове Одессы Геннадию Труханову занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Об этом прокурор САП Александр Омельченко сообщил в эксклюзивном комментарии 24 каналу, передает Regionews.

Мы будем предлагать запретить занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, – сказал Омельченко.

Прокурор заверил: прокуратура будет ускоряться, чтобы суд успел вынести приговор по делу, пока не истек срок его давности.

Мы, как сторона обвинения, гораздо быстрее будем подавать доказательства, потому что практика уже сложилась, а доказательства в своем большинстве будут одинаковыми... Также будем ориентироваться, чтобы суд рассмотрел дело и вынес приговор до истечения сроков давности, то есть до марта 2021 года. Не хочется забегать наперед относительно апелляции. Возможно, приговор устроит обе стороны. Имею надежду, что сторона защиты все же признает вину, когда увидит в полном объеме доказательства. Это процесс, все возможно", – проинформировал прокурор.

Напомним, 5 августа обвинительный акт по делу мэра Одессы Труханова направили в суд.

Одесса ВАКС САП доходы уголовное дело мэр декларации Геннадий Труханов
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