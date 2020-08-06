НАЗК перевірить мільйонні доходи заступника Малюськи

У своїй декларації Віталій Василик вказав кілька об'єктів нерухомості та люксові автомобілі

У своїй декларації Віталій Василик вказав кілька об'єктів нерухомості та люксові автомобілі

Фото: minjust

У Національному агентстві щодо запобігання корупції запустили перевірку декларацій чиновників, у тому числі і заступника міністра юстиції Дениса Малюськи Віталія Василика.

Про це йдеться на сайті нардепа Олександра Дубинського, передає RegioNews.

Зазначається, що ймовірно в НАЗК зацікавилися люксовими автомобілями і багатомільйонними покупками Василика.

У своїй декларації заступник міністра зокрема вказав:

житловий будинок на 244 м.кв. в смт Ярмолинці (Хмельницька область), де він прописаний, без вказівки вартості. Будинок знаходиться у власності родички заступника міністра Лариси Василик;

житловий будинок на 560,8 м.кв. в с. Іванковичі (Київська область), вартістю близько 3,5 млн грн;

земельну ділянку на тисячу чотиреста дев’яносто дев’ять м.кв. в с. Іванковичі (Київська область), вартістю майже 1,2 млн грн;

земельну ділянку на 2500 м.кв. в с. Велика Солтанівка (Київська область), вартістю 189,4 тис. грн;

земельну ділянку на 1200 м.кв. в с. Требухів (Київська область), без вказівки вартості (середня ціна на подібні наділи становить близько 195,5 тис. грн);

земельну ділянку на 1912 м.кв. в с. Расавка (Київська область), без вказівки вартості;

гараж на 17,3 м.кв. в Вишневому (Київська область), вартістю близько 15,3 тис. грн;

машиномісце на 21,4 м.кв. в Києві, вартістю 363 тис. грн.;

квартира на 59 м.кв. в Києві, в якій чиновник проживає з дозволу власника.

Крім того, як вказується, Віталій Василик задекларував кілька розкішних автомобілів у себе і дружини:

Maserati Levante GranLusso 2018 року випуску вартістю понад 2,5 млн грн, яка числиться на ТОВ "ІСТ АЛЬЯНС";

Land Rover Discovery 2016 року випуску, вартістю близько 1,9 млн грн;

Land Rover Range Rover Evoque 2012 випуску, вартістю 703 тис. грн, який вкрали.

Volkswagen Touareg 2007 року випуску за 350 тис. грн.

Чиновник заявив про володіння акціями ПрАТ "Вексель А" і ПрАТ "Графія Україна" вартістю 24 тис. грн і 40 грн, відповідно. Ще в його власності знаходяться корпоративні права на ГО "Товариство захисту прав власників земельних паїв села Кашперівка", ВГО "Ліга народних адвокатів", ГО "ФК "Евеліна", БО БФ "Святого Валентина".

За 2019 рік Василик отримав наступні доходи:

3,5 млн грн – дохід від підприємницької діяльності;

1 млн грн – дохід від продажу цінних паперів і корпоративних прав;

103,7 тис. грн – зарплата в Мін’юсті;

85 тис. грн – відсотки і бонуси від банківських рахунків;

81,9 тис. грн – дохід від продажу права вимоги;

49,5 тис. грн – зарплата в АБ Василика В.В.

У 2019 Віталій Василик взяв кредит під заставу землі та будинки в Іванковичах в АТ "Крісталлбанк" на 3,2 млн грн і ще 782 тис. грн він позичив у АТ "Коломієць і Федоркин".

Нагадаємо, нардепи хочуть змінити окремі положення Кримінального кодексу.