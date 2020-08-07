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07 августа 2020, 16:20 5

Денис Малюська назвал следующую колонию, которую пустят с молотка

07 августа 2020, 16:20 5
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Минюст выставит на продажу одесскую колонию № 51
Минюст выставит на продажу одесскую колонию № 51
Фото: lb.ua
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Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что следующей на продажу выставят "Южную исправительную колонию" № 51.

Видео с этой информацией он опубликовал на странице в Facebook, передает RegioNews.

Колония пострадала в мае 2019 года, во время бунта осужденных. Ее просто подожгли, поэтому большинство зданий стали непригодными для использования. Но зато здесь огромная площадь объектов: более 4 гектаров и расположена колония в центральном месте Одессы", - рассказал Малюська.

По словам министра, вырученные средства будут сорентированы на развитие новой тюремной инфраструктуры, а другая часть будет направлена в госбюджет для финансирования всех необходимых расходов.

вчера во время запуска "Большой распродажи тюрем" спрашивали, что будет следующим лотом после объекта в Коцюбинском? отвечаем: есть сразу несколько почти готовых лотов. вот один из них: колония #51, расположенной в городе Одесса, на Люстдорфской дороге, 9 площадь земельного участка: 5,983 Га площадь зданий: 14 482 м2 расстояние до центра: 4 км расстояние до МОРЯ: 3,5 км хотите такое? копіть деньги, дешево не будет) а дешево - сертификаты на платные камеры покупать здесь: https://online.minjust.gov.ua/kvsn/

Опубликовано Denis Malyuska Пятница, 7 августа 2020 г.

Напомним, Минюст объявил "большую распродажу" тюрем Киева, Львова и Одессы

колония Минюст аукцион продажа тюрьма Одесса
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