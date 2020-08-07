Денис Малюська назвал следующую колонию, которую пустят с молотка

вчера во время запуска "Большой распродажи тюрем" спрашивали, что будет следующим лотом после объекта в Коцюбинском? отвечаем: есть сразу несколько почти готовых лотов. вот один из них: колония #51, расположенной в городе Одесса, на Люстдорфской дороге, 9 площадь земельного участка: 5,983 Га площадь зданий: 14 482 м2 расстояние до центра: 4 км расстояние до МОРЯ: 3,5 км хотите такое? копіть деньги, дешево не будет) а дешево - сертификаты на платные камеры покупать здесь: https://online.minjust.gov.ua/kvsn/