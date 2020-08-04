Заступник Генадія Труханова прокоментував чутки про свою хворобу

Павло Вугельман розповів, що контактував з хворою людиною

Павло Вугельман розповів, що контактував з хворою людиною

Фото з особистої сторінки Павла Вугельмана у Facebook

Заступник одеського міського голови повідомив, що експрес-тест не виявив у нього COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Regionews.

Посадовець розповів, що контактував з хворим на коронавірусну інфекцію, але у нього експрес-тест хвороби не виявив.

В связи с огромным количеством звонков и вопросов, поступающих ко мне и от одесситов, и от наших международных... Опубліковано Pavel Vugelman Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Зараз Павло Вугельман перебуває на самоізоляції, як контактна особа, і збирається здавати другий тест, який має підтвердити негативний результат.

За словами заступника мера, неправдиву інформацію почали активно транслювати в ЗМІ, через що йому постійно телефонують одесити і міжнародні партнери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захворіли два заступника міського голови Одеси Геннадія Труханова.