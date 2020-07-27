В Одесі розгортають лікарні другої хвилі для пацієнтів з COVID-19

В області стрімко зростає кількість хворих коронавірусом

В області стрімко зростає кількість хворих коронавірусом

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Про це пише RegioNews з посиланням на видання Думська.

У нас за тиждень кількість випадків госпіталізації збільшилася з 123 до 332, що змушує нас вводити медчуреждения другої хвилі. Вже третій тиждень маємо значний ріст захворюваності", — зазначила начальниця міського відділу охорони здоров'я Олена Якименко.

Вона підкреслила, що в інфекційній лікарні зайнято вже 39% ліжок, тому на поточному тижні для прийому хворих буде відкрито відділення МКЛ №5 на 120 ліжок.

В інфекційній лікарні задіяні всі 70 кисневих концентраторів, і якщо кількість буде зростати, будемо запозичувати в інших закладів, де немає такого навантаження", —додала чиновник.

Всього станом на 27 липня в Одеській області зафіксовано 2962 випадки захворювання COVID-19, з них 871 випадок – в Одесі. 143 пацієнта перебувають на лікуванні в стаціонарі, з них 28 – у важкому стані на кисневій підтримці.

Раніше повідомлялося, що в одному з судів Одеської області стався спалах COVID-19.

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