У Печерському суді Києва виявили спалах коронавірусу
У співробітників Печерського районного суду міста Києва було виявлено коронавірус COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.
Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у працівників Печерського районного суду міста Києва підтверджено діагноз COVID-19", - йдеться в повідомленні.
За інформацією пресслужби суду, проводиться тестування усіх контактних осіб та вирішується питання щодо проведення дезінфікуючих та профілактичних заходів у суді.
Наразі суд продовжує працювати в штатному режимі для забезпечення кожному доступу до правосуддя.
Просимо утриматись від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають Вашої обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень", - додали у суді.
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Нагадаємо, станом на 27 липня в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 616 летальних.