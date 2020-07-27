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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
27 липня 2020, 15:37 8

У Печерському суді Києва виявили спалах коронавірусу

27 липня 2020, 15:37 8
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Фото: Facebook
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У співробітників Печерського районного суду міста Києва було виявлено коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у працівників Печерського районного суду міста Києва підтверджено діагноз COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За інформацією пресслужби суду, проводиться тестування усіх контактних осіб та вирішується питання щодо проведення дезінфікуючих та профілактичних заходів у суді.

Наразі суд продовжує працювати в штатному режимі для забезпечення кожному доступу до правосуддя.

Просимо утриматись від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають Вашої обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень", - додали у суді.

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Нагадаємо, станом на 27 липня в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 616 летальних.

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