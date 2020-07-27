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27 липня 2020, 14:41 8

Заступник голови Чернігівської ОДА захворів на COVID-19

27 липня 2020, 14:41 8
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Чиновник лікується вдома
Чиновник лікується вдома
Фото: з відкритих джерел
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Заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Олександр Савченко захворів на коронавірус.

Про це він розповів "Суспільному", передає RegioNews.

Лікується вдома, захворювання у нього протікає безсимптомно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу на Чернігівщині коронавірус виявили у 8 хворих, 1 людина померла.

Раніше повідомлялось, що найбільше нових випадків захворювання COVID-19 зареєстрована у Львівській області - 120 осіб, в Івано-Франківській - 96, у Рівненській - 78, в Києві - 70.

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коронавірус карантин чиновники Чернігівська область ОДА
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