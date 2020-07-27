Заступник голови Чернігівської ОДА захворів на COVID-19
Чиновник лікується вдома
Чиновник лікується вдома
Заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Олександр Савченко захворів на коронавірус.
Про це він розповів "Суспільному", передає RegioNews.
Лікується вдома, захворювання у нього протікає безсимптомно", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за останню добу на Чернігівщині коронавірус виявили у 8 хворих, 1 людина померла.
Раніше повідомлялось, що найбільше нових випадків захворювання COVID-19 зареєстрована у Львівській області - 120 осіб, в Івано-Франківській - 96, у Рівненській - 78, в Києві - 70.
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