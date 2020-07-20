У Чорному морі розпочалися міжнародні військові навчання "Сі Бриз"
Через пандемію коронавірусу «Сі Бриз» обмежаться лише морською фазою із залученням авіації
Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство оборони України.
У навчаннях запланована участь ракетного есмінця типу "Арлі Берк" USS Porter і патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США, а також кораблів постійної військово-морської групи НАТО, які вже прибули у Чорне море.
Усього до "Сі Бриз-2020" планується залучити близько 2 тисяч осіб із дев’яти країн, зокрема понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили тощо. Загалом у навчаннях, окрім України і США, візьмуть участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.
Передбачається, що в процесі навчань у морі кораблі країн-учасниць здійснюватимуть спільні тактичні маневрування, тренуватимуться з організації зв’язку, протимінних дій, передачі вантажів на ходу.
Екіпажі кораблів та катерів відпрацюють питання взаємодії з тактичною та морською авіацією, проведуть низку навчань з протиповітряної, протикорабельної і протикатерної оборони на переході морем, відпрацюють завдання операцій з морського перехоплення та огляду судна-порушника.
Крім того, виконають завдання з посилення охорони і оборони важливих об’єктів морської інфраструктури та море-господарського комплексу.
Важливим випробуванням для військових моряків стане виконання бойових вправ артилерійських стрільб по морських і повітряних цілях, а також проведення навчань з боротьби за живучість та порятунку екіпажу корабля, що зазнав лиха в морі.
Цьогорічні українсько-американські навчання "Сі Бриз", як завжди, обіцяють бути багатофункціональними і, без сумніву,...Опубліковано Міністерство оборони України Понеділок, 20 липня 2020 р.
Нагадаємо, нещодавно стала відома кількість російських військових та техніки в окупованому Криму