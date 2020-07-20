15:37  20 липня
У Чорному морі розпочалися міжнародні військові навчання "Сі Бриз"
16:59  20 липня
Зеленського та Авакова можуть допитати у справі Шеремета
17:58  20 липня
В зоні ООС зафіксовано 7 обстрілів, один військовий загинув
UA | RU
UA | RU
20 липня 2020, 15:37 9

У Чорному морі розпочалися міжнародні військові навчання "Сі Бриз"

20 липня 2020, 15:37 9
Читайте также на русском языке
Навчання триватимуть сім днів
Навчання триватимуть сім днів
Фото: Міністерство оборони України
Читайте также
на русском языке

Через пандемію коронавірусу «Сі Бриз» обмежаться лише морською фазою із залученням авіації

Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство оборони України.

У навчаннях запланована участь ракетного есмінця типу "Арлі Берк" USS Porter і патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США, а також кораблів постійної військово-морської групи НАТО, які вже прибули у Чорне море.

Усього до "Сі Бриз-2020" планується залучити близько 2 тисяч осіб із дев’яти країн, зокрема понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили тощо. Загалом у навчаннях, окрім України і США, візьмуть участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.

Передбачається, що в процесі навчань у морі кораблі країн-учасниць здійснюватимуть спільні тактичні маневрування, тренуватимуться з організації зв’язку, протимінних дій, передачі вантажів на ходу.

Екіпажі кораблів та катерів відпрацюють питання взаємодії з тактичною та морською авіацією, проведуть низку навчань з протиповітряної, протикорабельної і протикатерної оборони на переході морем, відпрацюють завдання операцій з морського перехоплення та огляду судна-порушника.

Крім того, виконають завдання з посилення охорони і оборони важливих об’єктів морської інфраструктури та море-господарського комплексу.

Важливим випробуванням для військових моряків стане виконання бойових вправ артилерійських стрільб по морських і повітряних цілях, а також проведення навчань з боротьби за живучість та порятунку екіпажу корабля, що зазнав лиха в морі.

Цьогорічні українсько-американські навчання "Сі Бриз", як завжди, обіцяють бути багатофункціональними і, без сумніву,...

Опубліковано Міністерство оборони України Понеділок, 20 липня 2020 р.

Нагадаємо, нещодавно стала відома кількість російських військових та техніки в окупованому Криму

США кораблі учения армія море ВМС України Сі-Бриз
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Затоці горіли дві бази відпочинку: є постраждалі
20 липня 2020, 09:11
Зведення ООС: сім обстрілів, втрат немає
19 липня 2020, 19:00
У Збройних силах зафіксували 13 нових випадків коронавірусу
19 липня 2020, 17:06
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Битва титанів: що не поділили Садовий та львівський бізнесмен Козловський
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »