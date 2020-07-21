В курортному районі Одеси знайшли кілька сотень боєприпасів з Другої світової війни

Боєприпаси виявлені під час будівництва будинку

Боєприпаси виявлені під час будівництва будинку

Фото: ДСНС

В Одесі під час будівництва приватного будинку виявили 265 боєприпасів часів Другої світової війни. Об'єкти виявлені на вулиці Мореходній, яка входить в курортну зону.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Так, піротехніками було виявлено наступні вибухонебезпечні предмети: 154 гранати Ф-1, 28 детонаторів до артснарядів, 11 мінометних мін 82 мм, 1 мінометну міну 120 мм, 29 артилерійських снарядів 37 мм, 17 артилерійських снарядів 45 мм, 23 артилерійських снарядів 75 мм, 2 артилерійських снаряди 152 мм.

Всі боєприпаси будуть знищені піротехніками в спеціально відведеному місці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині виявили схрон ворожих боєприпасів.