В курортному районі Одеси знайшли кілька сотень боєприпасів з Другої світової війни
Боєприпаси виявлені під час будівництва будинку
Боєприпаси виявлені під час будівництва будинку
В Одесі під час будівництва приватного будинку виявили 265 боєприпасів часів Другої світової війни. Об'єкти виявлені на вулиці Мореходній, яка входить в курортну зону.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Так, піротехніками було виявлено наступні вибухонебезпечні предмети: 154 гранати Ф-1, 28 детонаторів до артснарядів, 11 мінометних мін 82 мм, 1 мінометну міну 120 мм, 29 артилерійських снарядів 37 мм, 17 артилерійських снарядів 45 мм, 23 артилерійських снарядів 75 мм, 2 артилерійських снаряди 152 мм.
Всі боєприпаси будуть знищені піротехніками в спеціально відведеному місці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині виявили схрон ворожих боєприпасів.
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