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14 липня 2020, 16:09 4

Нардеп від "Слуги народу" звинуватив мера Одеси у нападі на місцевого активіста

14 липня 2020, 16:09 4
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Під час засідання Верховної Ради України, Артем Дмитрук висловив своє обурення ситуацією в місті
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Народний депутат України Артем Дмитрук від партії "Слуга народу" виступив у парламенті проти мера Геннадія Труханова, заявивши, що він в Одесі "встановив бандитський режим", якому, в принципі, скоро настане кінець.

Про це пише RegioNews з посиланням на УСИ.

Ми активно боремося в Одесі з бандитським режимом, який встановив мер міста Геннадій Труханов. Ми почали руйнувати режим Труханового і обіцяємо вам, Геннадій Леонідович, вашої бандитської епохи скоро не стане, – сказав Дмитрук.

Також нардеп звинуватив одеського мера в недавньому нападі на главу правозахисної організації "Спільна мета" Володимира Савченка.

9 липня за наказом Труханова стався напад на активіста і лідера громадської організації "Спільна мета" Володимира Савченка. Ми впевнені, що подія пов'язана з активною правовою позицією Володимира, а саме демонтажем незаконних шлагбаумів і судових рішень про заборону будівництва елітних житлових комплексів у рекреаційних зонах нашого міста, – зазначив Дмитрук.

Своє звернення з цього приводу він направив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і Генпрокурору Ірині Венедиктової.

Нагадаємо, 9 липня в Одесі на площі Десятого квітня група осіб напала на керівника правозахисної організації "Спільна мета" Володимира Савченко. У чоловіка струс мозку і забої. В організації напад пов'язують з їх діяльністю, оскільки організація виступає проти незаконної забудови узбережжя Одеси.

Одеса Слуга народа мер напад нардеп Труханов Геннадій активісти
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