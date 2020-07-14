Нардеп от "Слуги народа" обвинил мэра Одессы в нападении на местного активиста

Во время заседания Верховной Рады Украины, Артем Дмитрук высказал свое возмущение ситуацией в городе

Во время заседания Верховной Рады Украины, Артем Дмитрук высказал свое возмущение ситуацией в городе

Народный депутат Украины Артем Дмитрук от пратии "Слуга народа" выступил в парламенте против мэра Геннадия Труханова, заявив, что он в Одессе "установил бандитский режим", которому, в принципе, скоро настанет конец.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УСИ.

Мы активно боремся в Одессе с бандитским режимом, который установил мэр города Геннадий Труханов. Мы начали разрушать режим Труханова и обещаем вам, Геннадий Леонидович, вашей бандитской эпохи скоро не станет, – сказал Дмитрук.

Также нардеп обвинил одесского мэра в недавнем нападении на главу правозащитной организации "Спільна мета" Владимира Савченко.

9 июля по приказу Труханова произошло нападение на активиста и лидера общественной организации "Спільна мета" Владимира Савченко. Мы уверены, что событие связано с активной правовой позицией Владимира, а именно демонтажем незаконных шлагбаумов и судебных решений о запрете строительств элитных жилищных комплексов в рекреационных зонах нашего города, – отметил Дмитрук.

Свое обращение по этому поводу он направил министру внутренних дел Арсену Авакову и Генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Напомним, 9 июля в Одессе на площади Десятого апреля группа лиц напала на руководителя правозащитной организации "Спільна мета" Владимира Савченко. У мужчины сотрясение мозга и ушибы. В организации нападение связывают с их деятельностью, поскольку организация выступает против незаконной застройки побережья Одессы.