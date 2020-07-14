18:59  14 июля
Нардеп Тищенко отказался объяснять, почему "Велюр" нарушает карантин
12:44  14 июля
Кличко с большим отрывом опережает кандидатов в мэры Киева - опрос
17:54  14 июля
От начала суток на Донбассе зафиксировано три обстрела
UA | RU
UA | RU
14 июля 2020, 16:09 4

Нардеп от "Слуги народа" обвинил мэра Одессы в нападении на местного активиста

14 июля 2020, 16:09 4
Читайте також українською мовою
Во время заседания Верховной Рады Украины, Артем Дмитрук высказал свое возмущение ситуацией в городе
Во время заседания Верховной Рады Украины, Артем Дмитрук высказал свое возмущение ситуацией в городе
Читайте також
українською мовою

Народный депутат Украины Артем Дмитрук от пратии "Слуга народа" выступил в парламенте против мэра Геннадия Труханова, заявив, что он в Одессе "установил бандитский режим", которому, в принципе, скоро настанет конец.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УСИ.

Мы активно боремся в Одессе с бандитским режимом, который установил мэр города Геннадий Труханов. Мы начали разрушать режим Труханова и обещаем вам, Геннадий Леонидович, вашей бандитской эпохи скоро не станет, – сказал Дмитрук.

Также нардеп обвинил одесского мэра в недавнем нападении на главу правозащитной организации "Спільна мета" Владимира Савченко.

9 июля по приказу Труханова произошло нападение на активиста и лидера общественной организации "Спільна мета" Владимира Савченко. Мы уверены, что событие связано с активной правовой позицией Владимира, а именно демонтажем незаконных шлагбаумов и судебных решений о запрете строительств элитных жилищных комплексов в рекреационных зонах нашего города, – отметил Дмитрук.

Свое обращение по этому поводу он направил министру внутренних дел Арсену Авакову и Генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Напомним, 9 июля в Одессе на площади Десятого апреля группа лиц напала на руководителя правозащитной организации "Спільна мета" Владимира Савченко. У мужчины сотрясение мозга и ушибы. В организации нападение связывают с их деятельностью, поскольку организация выступает против незаконной застройки побережья Одессы.

Одесса Слуга народа мэр нападение нардеп Труханов Геннадий активисты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Секретарь Черновицкого горсовета Продан оспаривает восстановление в должности мэра Каспрука
14 июля 2020, 15:50
В Одесской области горит свалка: огонь охватил 2 гектара
14 июля 2020, 14:29
"Слуга народа" планирует определиться с кандидатом в мэры Киева на этой неделе
14 июля 2020, 13:16
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Мэр Кропивницкого Андрей Райкович о новой политсиле: Кличко дал нам сигнал
Сосны, Труханов и Путин: Кто помешает "Слугам народа" покорить Юг Украины
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »