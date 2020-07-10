Засуху в Одесской области признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня
Больше всего от засухи пострадали фермеры Бессарабии и Лиманского района
Больше всего от засухи пострадали фермеры Бессарабии и Лиманского района
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям признала засухи в Одесской области чрезвычайной ситуацией природного характера государственного уровня.
Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, пишет RegioNews.
Ущерб от засухи в Одесской области, по оценкам главы ОГА, превышают 6,5 млрд грн.
Из областного бюджета выделено 18 млн грн на экстренную поддержку аграриев. Мы обратились к Кабмину по поддержке наших фермеров", — заявил Куцый.
Традиционный еженедельный отчет о мероприятиях Одесская областная государственная администрация. Эпидемическая ситуация Состоянию на сегодня...Опубликовано Максимом Куцым Пятница, 10 июля 2020 г.
Напомним, из-за засухи Одесская область потеряла рекордное количество посевов озимых.
Украинским аграриям выплатят компенсации за засуху. За каждый гектар утраченных посевов обещают от 4,5 до 5 тысяч гривен.
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