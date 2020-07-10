19:29  10 июля
Днепропетровская ОГА выделила землю фирме Ярославского для строительства нового терминала аэропорта
19:02  10 июля
Полиция задержала троих подозреваемых в ограблении машины "Укрпочты" на Полтавщине
14:34  10 июля
Ляшко и Тимошенко вместе поехали в агитационный тур по Черниговщине
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
10 июля 2020, 20:57

Засуху в Одесской области признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня

10 июля 2020, 20:57
Читайте також українською мовою
Больше всего от засухи пострадали фермеры Бессарабии и Лиманского района
Больше всего от засухи пострадали фермеры Бессарабии и Лиманского района
Читайте також
українською мовою

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям признала засухи в Одесской области чрезвычайной ситуацией природного характера государственного уровня.

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, пишет RegioNews.

Ущерб от засухи в Одесской области, по оценкам главы ОГА, превышают 6,5 млрд грн.

Из областного бюджета выделено 18 млн грн на экстренную поддержку аграриев. Мы обратились к Кабмину по поддержке наших фермеров", — заявил Куцый.

Традиционный еженедельный отчет о мероприятиях Одесская областная государственная администрация. Эпидемическая ситуация Состоянию на сегодня...

Опубликовано Максимом Куцым Пятница, 10 июля 2020 г.

Напомним, из-за засухи Одесская область потеряла рекордное количество посевов озимых.

Украинским аграриям выплатят компенсации за засуху. За каждый гектар утраченных посевов обещают от 4,5 до 5 тысяч гривен.

Одесса ГСЧС Куцый Максим сельское хозяйство засуха
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Северодонецке загорелась городская свалка: местные спасатели не справляются
10 июля 2020, 15:46
ГСЧС предупредила о новых наводнениях на Западной Украине
10 июля 2020, 14:52
Минздрав рекомендует закрыть пляжи в Киеве, Одессе и Николаеве
10 июля 2020, 14:05
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Непреодолимые мэры и ОПЗЖ: чего ждать "Слугам народа" на Востоке Украины
Львовская область: более 80% автостанций региона контролируют 4 бизнес клана
Все публикации »
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »