Засуху в Одесской области признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня

Больше всего от засухи пострадали фермеры Бессарабии и Лиманского района

Больше всего от засухи пострадали фермеры Бессарабии и Лиманского района

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям признала засухи в Одесской области чрезвычайной ситуацией природного характера государственного уровня.

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