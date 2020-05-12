Через посуху Одеська область втратила рекордну кількість посівів озимих

За відсотковим показником втрат – область стала найгіршою по Україні

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За відсотковим показником втрат – область стала найгіршою по Україні

Аграрії Одеської області внаслідок весняної посухи втратили 148 412 гектар посівів, в тому числі озимих культур.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УСИ.

При тому, що втрата посівних площ склала 148 412 га, в середньому по Україні цей показник – всього 4297 га. Із загальної площі втрачених посівів 1017,3 тис. га припадає на озимі.

Постраждали посіви на 148 тисяч га: 10% врожаю пшениці, 62% ріпаку і 21% ячменю.

Падіння доходів від збору врожаю в регіоні може скласти до 32%, а виручка фермерських господарств знизиться на 13%.

На даний час держава втратила 43% посівів озимих культур і 7,2% врожаю. На другому місці по неврожаю з великим відривом від Одеської знаходиться Миколаївська область. Там загинув урожай озимих на 22,6 тисячах гектарів.

Нагадаємо, раніше писали, що в Одеську область приїдуть експерти для оцінки наслідків посухи.