Українським аграріям виплатять компенсації за посуху
Аграрії Одеської області, які більше за всіх в Україні втратили урожаю через посуху, отримають компенсацію.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ZN.UA.
Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький уточнив, що за кожен гектар втрачених посівів українські аграрії отримають від 4,5 до 5 тисяч компенсації.
Крім того, він підкреслив, 70-75%, а то і 85% виплат, будуть спрямовані саме в Одеську область.
Так, виплата відшкодування відбуватиметься при дотриманні двох вимог: аграрій повинен підтвердити статус сільгосптоваровиробника, а Укргідрометцентр підтвердити площу постраждалих посівів.
Ми шукаємо юридичний момент, як це зробити швидше. Можна виділити кошти з фонду, сформованого для боротьби з коронавірусом, прирівнявши це (посуху - ред.) до форс-мажору. Є можливість через бюджет, але це довше", - зазначив він.
Нагадаємо, що аграрії Одеської області через весняну посухи втратили рекордну кількість посівів - 148 412 гектар.
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