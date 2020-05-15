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Альона Коханчук Редактор [email protected]
15 травня 2020, 14:11 4

Українським аграріям виплатять компенсації за посуху

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15 травня 2020, 14:11 4
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За кожен гектар втрачених посівів обіцяють від 4,5 до 5 тисяч
Фото: pexels
За кожен гектар втрачених посівів обіцяють від 4,5 до 5 тисяч

Аграрії Одеської області, які більше за всіх в Україні втратили урожаю через посуху, отримають компенсацію.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ZN.UA.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький уточнив, що за кожен гектар втрачених посівів українські аграрії отримають від 4,5 до 5 тисяч компенсації.

Крім того, він підкреслив, 70-75%, а то і 85% виплат, будуть спрямовані саме в Одеську область.

Так, виплата відшкодування відбуватиметься при дотриманні двох вимог: аграрій повинен підтвердити статус сільгосптоваровиробника, а Укргідрометцентр підтвердити площу постраждалих посівів.

Ми шукаємо юридичний момент, як це зробити швидше. Можна виділити кошти з фонду, сформованого для боротьби з коронавірусом, прирівнявши це (посуху - ред.) до форс-мажору. Є можливість через бюджет, але це довше", - зазначив він.

Нагадаємо, що аграрії Одеської області через весняну посухи втратили рекордну кількість посівів - 148 412 гектар.


аграрії Одеса негода компенсація
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