Ляшко готовий піти з посади санітарного лікаря і стати мером Києва

Для цього він хоче заручитися підтримкою Зеленського

Для цього він хоче заручитися підтримкою Зеленського

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про те, що не виключає свого висунення в мери Києва, і для цього він готовий звільнитися з посади в Міністерстві охорони здоров'я.

Як передає RegioNews, про це йдеться в його інтерв'ю виданню "BBC Україна".

За його словами, балотування в мери столиці і робота на посаді головного санітарного лікаря - це не комбіновані речі.

Я готовий з упевненістю залишати (посаду - ред.), якщо я відчуваю, що все працює і система готова реагувати на небезпеку", - пояснив він.

Ляшко вважає, що стовідсотковий успіх йому може забезпечити підтримка президента Володимира Зеленського, проте з ним він таку можливість поки не обговорював.

Головний санлікар наголосив, що не збирається балотуватися в мери без партії, а також розповів, що у нього є своя команда. Однак, якщо він не отримає підтримки народних депутатів або президента, то може і не піти на вибори мера Києва.

Нагадаємо, мер Черкас Бондаренко піде на вибори самовисуванцем.