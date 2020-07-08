09:48  08 июля
В Украине уже больше 50 тысяч зараженных коронавирусом
10:13  08 июля
Глава Луганской ОГА попросил признать лесные пожары чрезвычайной ситуацией государственного уровня
08:21  08 июля
Ситуация в ООС: от обстрелов пострадали четверо украинских военных
UA | RU
UA | RU
08 июля 2020, 11:51 4

СБУ проводит обыски в Одесской мэрии

08 июля 2020, 11:51 4
Читайте також українською мовою
Обыски проходят по поручению прокуратуры
Обыски проходят по поручению прокуратуры
Фото: Одесский городской совет
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в помещении Одесского городского совета.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщила пресс-офицер управления СБУ в Одесской области Анна Шевчук, сотрудники СБУ производят следственные действия, выемку документов по поручению прокуратуры.

Обыски проходят в рамках расследования уголовных дел о злоупотреблениях различных департаментов горсовета.

Ранее мы сообщали о злоупотреблениях различных департаментов горсовета. И вот сейчас в рамках этих уголовных производств мы выполняем поручение прокуратуры", - отметила пресс-офицер.

Местные СМИ сообщают, что обыски связаны со злоупотреблениями с коммунальной землей, однако в СБУ пока нет информации по этому поводу.

Напомним, 2 июля в Одессе НАБУ проводило обыски по делу, в котором фигурирует мэр города Геннадий Труханов.

обыски Одесса СБУ мэр горсовет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Ляшко готов уйти с должности санитарного врача и стать мэром Киева
08 июля 2020, 09:12
В Киеве сотрудники СБУ задержали боевика, причастного к сбитию Боинга MH17
07 июля 2020, 21:27
На Луганщине задержали диверсанта, который хотел взорвать химический завод
07 июля 2020, 20:16
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »