СБУ проводит обыски в Одесской мэрии

Обыски проходят по поручению прокуратуры

Обыски проходят по поручению прокуратуры

Фото: Одесский городской совет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщила пресс-офицер управления СБУ в Одесской области Анна Шевчук, сотрудники СБУ производят следственные действия, выемку документов по поручению прокуратуры.

Обыски проходят в рамках расследования уголовных дел о злоупотреблениях различных департаментов горсовета.

Ранее мы сообщали о злоупотреблениях различных департаментов горсовета. И вот сейчас в рамках этих уголовных производств мы выполняем поручение прокуратуры", - отметила пресс-офицер.

Местные СМИ сообщают, что обыски связаны со злоупотреблениями с коммунальной землей, однако в СБУ пока нет информации по этому поводу.

Напомним, 2 июля в Одессе НАБУ проводило обыски по делу, в котором фигурирует мэр города Геннадий Труханов.