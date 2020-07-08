СБУ проводит обыски в Одесской мэрии
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в помещении Одесского городского совета.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Как сообщила пресс-офицер управления СБУ в Одесской области Анна Шевчук, сотрудники СБУ производят следственные действия, выемку документов по поручению прокуратуры.
Обыски проходят в рамках расследования уголовных дел о злоупотреблениях различных департаментов горсовета.
Ранее мы сообщали о злоупотреблениях различных департаментов горсовета. И вот сейчас в рамках этих уголовных производств мы выполняем поручение прокуратуры", - отметила пресс-офицер.
Местные СМИ сообщают, что обыски связаны со злоупотреблениями с коммунальной землей, однако в СБУ пока нет информации по этому поводу.
Напомним, 2 июля в Одессе НАБУ проводило обыски по делу, в котором фигурирует мэр города Геннадий Труханов.