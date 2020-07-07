У Києві працівники СБУ затримали бойовика, причетного до збиття Боїнгу MH17

Він був одним із кураторів керівництва терористичної "ДНР”

Він був одним із кураторів керівництва терористичної "ДНР”

Фото: flickr

7 липня у Києві працівники СБУ затримали громадянина, який будучи позаштатним співробітником російських спецслужб, упродовж 2014-2020 років був “куратором” керівників так званої “ДНР”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зокрема, він брав активну участь у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР” та інших підрозділів цієї терористичної організації.

За даними правоохоронців, керівники та представники цього підрозділу безпосередньо причетні до збиття пасажирського літака "Боїнг 777” Малайзійських авіаліній рейсу MH17, внаслідок чого загинуло 298 осіб.

В СБУ зазначили, що у них є записи телефонних розмов затриманого, які розкривають деталі боротьби між російськими спецслужбами за контроль над "керівниками" терористичної організації "ДНР".

Фігуранти записів у свої розмовах згадують прізвища директора ФСБ Олександра Бортнікова та його заступників Андрія Бурлаки і Сергія Смірнова, помічника президента РФ Владислава Суркова, керівників "ДНР" Олександра Захарченка, Олександра Бородая та інших”, - йдеться в повідомленні.

Затриманому інкримінується скоєння злочину за фактом створення терористичної групи чи терористичної організації, йому буде вручено повідомлення про підозру.

Нагадаємо, в Одесі СБУ викрила банду, яка займалася викраденням людей.