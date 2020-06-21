Із затонулого біля одеського узбережжя танкера "Делфі" вилилося паливо

Пляма досягла великих розмірів, і поширилося в бік пляжу з відпочивальниками

Пляма досягла великих розмірів, і поширилося в бік пляжу з відпочивальниками

На місце пригоди доставили сорбент і локалізували розлив палива

Про це пише Regionews з посиланням на видання "Думская".

Зараз ведеться робота з відпочивальниками – людям пояснюють, що купатися в морі не можна.

Фахівці зробили заміри якості води.

Що стало причиною НП поки невідомо.

Нагадаємо, судно зазнало аварії біля одеського берега 22 листопада 2019 року. Танкер обіцяли прибрати до початку курортного сезону, але він все ще на місці.

Нагадаємо, 18 червня у порту Чорноморськ лягло на дно переобтяжене судно.