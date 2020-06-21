Из затонувшего у одесского побережья танкера "Делфи" вылилось топливо

Пятно достигло больших размеров, и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими

Пятно достигло больших размеров, и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими

На место проишествия доставили сорбент и локализировали разлив топлива

Об этом пишет Regionews со ссылкой на издание "Думская".

Сейчас ведется работа с отдыхающими – людям объясняют, что купаться в море нельзя.

Специалисты сделали замеры качества воды.

Что стало причиной ЧП пока неизвестно.

Напомним, судно потерпело крушение около одесского берега 22 ноября 2019 года. Танкер обещали убрать до начала курортного сезона, но он все еще на месте.

Напомним, 18 июня в порту Черноморск легло на дно перегруженное судно.