У порту Чорноморськ лягло на дно перевантажене судно
Балкер намагаються зняти з грунту буксирами
Балкер намагаються зняти з грунту буксирами
У морському торговельному порту Чорноморськ ліг на дно перевантажений балкер Shandong Fu De (прапор Гонконгу), який повинен був відправитися в Амстердам.
Про це інформує RegioNews з посиланням на "Думская".
Представник судновласника повідомив, що судно закінчило грузиться зерном в 17:00 вечора до осадки 12,4 м, що на 20 см перевищує гранично допустиму для цього терміналу межу.
Судно торкнулася дна, і це серйозна НП. Ми не знаємо, що на дні, і цілком можлива деформація", - розповів він.
За даними видання, балкер намагаються зняти з грунту буксирами.
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