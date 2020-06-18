У порту Чорноморськ лягло на дно перевантажене судно

Балкер намагаються зняти з грунту буксирами

Балкер намагаються зняти з грунту буксирами

Фото: Думська

У морському торговельному порту Чорноморськ ліг на дно перевантажений балкер Shandong Fu De (прапор Гонконгу), який повинен був відправитися в Амстердам.

Про це інформує RegioNews з посиланням на "Думская".

Представник судновласника повідомив, що судно закінчило грузиться зерном в 17:00 вечора до осадки 12,4 м, що на 20 см перевищує гранично допустиму для цього терміналу межу.

Судно торкнулася дна, і це серйозна НП. Ми не знаємо, що на дні, і цілком можлива деформація", - розповів він.

За даними видання, балкер намагаються зняти з грунту буксирами.

Раніше повідомлялося, що в Одесі двомісний літак впав на дорогу, в аварії постраждали двоє чоловіків.