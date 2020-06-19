"Слуги народу" взялися рекламувати вітчизняні курорти

Про літні уподобання "Слуг народу" стало відомо з їхніх дописів у Facebook, де вони розповідають про власний досвід відпочинку на курортах Запорізької області на Азовському морі.

Відпочивала в Україні, коли це ще не було мейнстрімом.

Підтримую колегу із Запорізької області Павла Мельника в популяризації українських курортів! І цього року, як і попередні два планую у Приморськ. Особливо рекомендую сім‘ям з малими дітьми - Азовське море тепле і неглибоке", - написала Євгенія Кравчук.