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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
19 червня 2020, 17:46 6

"Слуги народу" взялися рекламувати вітчизняні курорти

19 червня 2020, 17:46 6
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Обирати українське пропонують, показуючи власний приклад
Фото: Євгенія Кравчук Facebook
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Депутати Євгенія Кравчук, Артем Культенко і Павло Мельник рекомендують українцям відпочивати на Азовському морі

Про літні уподобання "Слуг народу" стало відомо з їхніх дописів у Facebook, де вони розповідають про власний досвід відпочинку на курортах Запорізької області на Азовському морі.

Відпочивала в Україні, коли це ще не було мейнстрімом.

Підтримую колегу із Запорізької області Павла Мельника в популяризації українських курортів! І цього року, як і попередні два планую у Приморськ. Особливо рекомендую сім‘ям з малими дітьми - Азовське море тепле і неглибоке", - написала Євгенія Кравчук.

Відпочивала в Україні, коли це ще не було мейнстрімом Підтримую колегу із Запорізької області Павло Мельник в...

Опубліковано Yevheniya Kravchuk Пʼятниця, 19 червня 2020 р.

Сюжет одного із всеукраїнських телеканалів про відпочинок на Азовському морі розмістив і нардеп Павло Мельник.

Азовське море завжди було відоме своїми курортами. Щороку тисячі туристів їдуть до берегів Азовського моря оздоровитися...

Опубліковано Павлом Мельником Субота, 13 червня 2020 р.

А депутат Артем Культенко з Київщини просто виставив фото з відпочинку і лаконічно підписав його: "Літо. Що ще треба?"

Нагадаємо, вчора, 18 червня "Слуги народу" пояснили президенту, чому не підтримали програму уряду.

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