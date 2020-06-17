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17 червня 2020, 18:37 4

В Одеській області випробовують бойові ракети "Нептун"

17 червня 2020, 18:37 4
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В Одеській області успішно тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 "Нептун".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, пише RegioNews.

Наголошується, що головною особливістю поточних випробувань є стрільба з бойовою частиною.

Ракети проекту "Нептун" – перспективна українська розробка. У разі запуску серійного виробництва вони можуть стати вагомою зброєю стримування, адже вони здатні знищувати не тільки корабельні мети, але й наземні. Крім того, дані ракети є сучасним видом озброєння, вони керовані і практично непомітні для ворожих радарів", - підкреслюють у міністерстві.

Довідка:

"Нептун" – це комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів і берегових радіо-контрастних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах, в будь-який час доби і року, при активному вогневому і радіоелектронного протидії противника.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі проти бойовиків будуть воювати роботи

випробування Одеса Військово-морські сили військова техніка Міноборони ракета
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