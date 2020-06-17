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17 июня 2020, 18:37 3

В Одесской области испытывают боевые ракеты "Нептун"

17 июня 2020, 18:37 3
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В Одесской области успешно продолжаются государственные испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, пишет RegioNews.

Отмечается, что главной особенностью текущих испытаний является стрельба с боевой частью.

Ракеты проекта "Нептун" – перспективная украинская разработка. В случае запуска серийного производства они могут стать весомым оружием сдерживания, ведь они способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные. Кроме того, данные ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и практически незаметны для вражеских радаров", - подчеркивают в министерстве.

Справка:

"Нептун" – это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, действующих как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Ранее сообщалось, что на Донбассе против боевиков будут воевать роботы

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