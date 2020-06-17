Другий пілот літака, що впав в Одесі, помер в реанімації

Чоловік був госпіталізований з місця катастрофи у вкрай тяжкому стані

Чоловік був госпіталізований з місця катастрофи у вкрай тяжкому стані

Фото: Олександр Ніколов

Другий пілот із легкомоторного літака, що сьогодні зазнав аварії в Одесі, помер у лікарні.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу одеської поліції.

Встановлено, що літак проходив сертифікаційне випробування. З місця події поліцейські вилучили план польоту, у якому зазначена його мета та маршрут.

За попередньою інформацією, причиною аварії могло стати погіршення самопочуття пілота, який був за штурвалом.

Вирішується питання про створення комісії, яка надасть висновки про технічний стан літака. За її результатами та висновками судово-медичної експертизи ухвалюватиметься рішення про остаточну правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня в Одесі на Овідіопольській дорозі розбився двомісний літак "Дельфін". На момент аварії в літаку перебували двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, інший був госпіталізований.