Контррозвідка затримала одесита, який закликав до створення "Одеської народної республіки"

Зловмисник співпрацював з проросійськими сепаратистами

Зловмисник співпрацював з проросійськими сепаратистами

В Одесі контррозвідники Служби безпеки України затримали місцевого мешканця, який намагався дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Одесит налагодив зв`язки із проросійськими сепаратистами з ОРДЛО і за їх завданням розміщував на персональних сторінках соцмереж деструктивні матеріали. Він закликав мешканців області підтримати псевдодержавні утворення "Л/ДНР" та вихід регіону зі складу України, підбурював до створення так званої "Одеської народної республіки".

Правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та проживання зловмисника в Одесі. Виявлені матеріали, які свідчать про його діяльність на шкоду державній безпеці, долучено до справи.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня в Україні викрили угруповання неонацистів на чолі з громадянином РФ .