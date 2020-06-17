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17 червня 2020, 16:46 2

Контррозвідка затримала одесита, який закликав до створення "Одеської народної республіки"

17 червня 2020, 16:46 2
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В Одесі контррозвідники Служби безпеки України затримали місцевого мешканця, який намагався дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Одесит налагодив зв`язки із проросійськими сепаратистами з ОРДЛО і за їх завданням розміщував на персональних сторінках соцмереж деструктивні матеріали. Він закликав мешканців області підтримати псевдодержавні утворення "Л/ДНР" та вихід регіону зі складу України, підбурював до створення так званої "Одеської народної республіки".

Правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та проживання зловмисника в Одесі. Виявлені матеріали, які свідчать про його діяльність на шкоду державній безпеці, долучено до справи.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня в Україні викрили угруповання неонацистів на чолі з громадянином РФ .

Одеса сепаратизм СБУ ОРДЛО кримінальна справа контррозвідка
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