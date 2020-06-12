На одесских курортах установят тревожные кнопки вызова полиции

Устройства будут оснащены прибором фото и видеофиксации

Устройства будут оснащены прибором фото и видеофиксации

Решение об установке тревожных кнопок было принято на заседании постоянной комиссии Одесского областного совета.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на pr.net.ua.

Как объяснил замглавы комиссии по вопросам правовой политики, обеспечения законности и правопорядка, борьбы с организованной преступностью и коррупцией Владислав Финик, решение было принято по обращению руководства Главного управления Нацполиции в Одесской области.

К нам обратилось руководство ГУ Нацполиции в Одесской области о внесении изменений в региональную программу "Безопасная Одесщина" и выделении средств из областного бюджета на установку систем тревожного оповещения в курортных зонах и общественных местах, которые посещают много туристов", — рассказал Владислав Финик.

Каждый гражданин, нуждающийся в помощи или став свидетелем правонарушения, сможет воспользоваться тревожной кнопкой с автоматической видео и звуковой фиксацией, и передать сообщение в диспетчерский центр патрульной полиции.

Систему тревожного оповещения будут устанавливать в хорошо освещенном общедоступном месте - в ней будет кнопка тревоги, устройство для записи разговора и видеофиксации человека.

Всего установят 45 тревожных систем. Стоимость одной варьируется от 22 до 25 тысяч гривен. Закупать их будут у украинского производителя.

Напомним, к охране курортов Одесской области привлекли 500 военнослужащих Нацгвардии и полиции