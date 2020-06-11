В Одесі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з оборотом в 500 млн грн

Зловмисники допомагали переводити гроші за кордон, в тому числі на територію РФ

Зловмисники допомагали переводити гроші за кордон, в тому числі на територію РФ

Фото: СБУ

В Одесі працівники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру з загальним обігом понад 500 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Організатори з початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм.

Серед "користувачів послуг" були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями у тендерах на проведення робіт та закупівлю товарів за бюджетні кошти", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, зловмисники на замовлення "клієнтів" переводили кошти у готівку для ухилення від сплати податків та виведення грошей у тіньовий сектор.

Конвертаційний центр також "допомагав" клієнтам переводити гроші в інші країни, в тому числі до Російської Федерації. Співробітники спецслужби задокументували факт перерахування декількох сотень мільйонів рублів на територію країни-агресора", - додали в СБУ.

Під час слідчих дій в офісних приміщеннях правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку у різних валютах на загальну суму понад 9 мільйонів гривень.

Нагадаємо, контррозвідника СБУ блокувала діяльність нелегального call-центру, який обслуговував кілька провідних російських операторів мобільного зв`язку та одну з торговельних мереж країни-агресора.