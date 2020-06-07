13:15  07 червня
Без дистанції: у церквах Києва зафіксували порушення правил карантину
15:02  07 червня
До охорони курортів на Одещині залучили Нацгвардію і поліцію
15:29  07 червня
Чотири області і Київ не готові до послаблення карантину
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
07 червня 2020, 15:02 9

До охорони курортів на Одещині залучили Нацгвардію і поліцію

Читайте также
на русском языке
07 червня 2020, 15:02 9
Читайте также на русском языке
Одещину охоронятимуть понад 500 силовиків
Фото: ГУ Нацполіції України
Одещину охоронятимуть понад 500 силовиків

Нацгвардійці та поліцейські взяли під посилену охорону курортні зони міста Одеси та Одеської області

Про це повідомляє RegioNews з посиалнням на ГУ Нацполіції України.

Основні зусилля будуть спрямовані на профілактику правопорушень, боротьбу із злочинністю та захист прав і свобод місцевих жителів та туристів, які приїдуть відпочивати", - зазначили в поліції.

Усього заплановано залучити понад 500 правоохоронців з числа представників ГУНП, патрульної поліції, Національної гвардії і поліції охорони. Нацгвардійці та поліцейські нестимуть службу в цілодобовому режимі.

Нацгвардійці та поліцейські взяли під посилену охорону курортні зони міста Одеси та Одеської області Основні зусилля...

Опубліковано МВС України Субота, 6 червня 2020 р.

Нагадаємо, українців попросили утриматися від купання в Чорному морі в районі Одеси через погану якість води.


Одеса поліція курорти охорона Нацгвардія відпочинок
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У "Слузі народу" підтвердили факт бійки нардепа на Житомирщині
07 червня 2020, 14:10
Суд відправив під варту банду поліцейських з Павлограда
07 червня 2020, 11:52
У поліції розповіли, чому не перевіряли розкрадання 150 тисяч тонн зерна в Держрезерві
06 червня 2020, 17:11
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 червня 2020, 13:30
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
"Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
01 червня 2020, 11:53
Останні Популярні
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Всі публікації »
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
06 червня 2020, 13:00
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Всі відео »
Андріїв Богдан
Міський голова Ужгорода
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Всі досьє »