До охорони курортів на Одещині залучили Нацгвардію і поліцію
Нацгвардійці та поліцейські взяли під посилену охорону курортні зони міста Одеси та Одеської області
Про це повідомляє RegioNews з посиалнням на ГУ Нацполіції України.
Основні зусилля будуть спрямовані на профілактику правопорушень, боротьбу із злочинністю та захист прав і свобод місцевих жителів та туристів, які приїдуть відпочивати", - зазначили в поліції.
Усього заплановано залучити понад 500 правоохоронців з числа представників ГУНП, патрульної поліції, Національної гвардії і поліції охорони. Нацгвардійці та поліцейські нестимуть службу в цілодобовому режимі.
Нацгвардійці та поліцейські взяли під посилену охорону курортні зони міста Одеси та Одеської області Основні зусилля...Опубліковано МВС України Субота, 6 червня 2020 р.
Нагадаємо, українців попросили утриматися від купання в Чорному морі в районі Одеси через погану якість води.
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