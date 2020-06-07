До охорони курортів на Одещині залучили Нацгвардію і поліцію

Одещину охоронятимуть понад 500 силовиків

Фото: ГУ Нацполіції України

Одещину охоронятимуть понад 500 силовиків

Нацгвардійці та поліцейські взяли під посилену охорону курортні зони міста Одеси та Одеської області

Про це повідомляє RegioNews з посиалнням на ГУ Нацполіції України.

Основні зусилля будуть спрямовані на профілактику правопорушень, боротьбу із злочинністю та захист прав і свобод місцевих жителів та туристів, які приїдуть відпочивати", - зазначили в поліції.

Усього заплановано залучити понад 500 правоохоронців з числа представників ГУНП, патрульної поліції, Національної гвардії і поліції охорони. Нацгвардійці та поліцейські нестимуть службу в цілодобовому режимі.

Нацгвардійці та поліцейські взяли під посилену охорону курортні зони міста Одеси та Одеської області Основні зусилля... Опубліковано МВС України Субота, 6 червня 2020 р.

Нагадаємо, українців попросили утриматися від купання в Чорному морі в районі Одеси через погану якість води.