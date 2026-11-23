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Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан обратилась к первой леди США Мелании Трамп с призывом помочь освобождению гражданских жителей, остающихся на временно оккупированной Кинбурнской косе в Николаевской области

Об этом спортсменка, которая родом из Николаева, написала на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Харлан призвала мировое сообщество и лично Меланию Трамп помочь вернуть гражданских из Кинбурнской косы и других оккупированных Россией территорий Украины.

По словам спортсменки, из-за российской оккупации люди оказались в условиях гуманитарной катастрофы: они вынуждены жить в изоляции, без должной помощи и безопасности.

Также Харлан призвала распространять информацию о положении людей на оккупированной территории, чтобы привлечь внимание международного сообщества к их судьбе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени. Меланию Трамп наградили за гуманитарную помощь Украине, поддержку украинских детей и помощь людям, пострадавшим от российской агрессии.

В 2026 году Мелания Трамп присоединилась к переговорам по гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области. По словам украинского омбудсмана Дмитрия Лубинца, ее команда помогла создать трехстороннюю переговорную группу с участием Украины и России.

В результате стороны договорились о локальном прекращении огня, которое действовало с 27 октября по 1 ноября. Это позволило доставить городу гуманитарную помощь и организовать эвакуацию мирных жителей.