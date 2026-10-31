Найстаршому – 94, наймолодшому – трохи більше року: Лубінець розповів про врятованих людей

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Гуманітарна операція з евакуації жителів тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині завершилася успішно

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, гуманітарній операції передували складні переговори та домовленості про режим тиші. До Олешків доставили гуманітарну допомогу та організували виїзд цивільних.

Найстаршій евакуйованій людині – 94 роки, наймолодшій – трохи більше року. Разом із жителями міста вдалося вивезти їхніх домашніх тварин, зокрема собак, котів, папугу та єнота.

Омбудсмен розповів і про родину, яка жила у зруйнованому обстрілами будинку. Через пошкоджені сходи чоловік із проблемами зі здоров'ям не міг спуститися з восьмого поверху. Родина фактично залишалася без доступу до їжі та води.

Серед евакуйованих також чоловік, який пережив 16 атак російських дронів та чотири ракетні влучання у власний будинок.

За словами Лубінця, режим тиші триватиме до 22:59 1 листопада. Він назвав його найдовшим із 2022 року режимом тиші, якого дотримуються обидві сторони.

Також омбудсмен висловив сподівання, що досвід цієї операції допоможе організовувати подібні гуманітарні місії в майбутньому.

Нагадаємо, під час гуманітарної місії вдалося вивезти людей з тимчасово окупованих Олешків та навколишньої громади. Евакуйовані вже перетнули кордон України на Чернігівщині.

На місці зустрічі евакуйованих з Олешків розгорнули гуманітарний штаб.