Фото: Укрінформ

На місці зустрічі української гуманітарної місії з тимчасово окупованих Олешків розгорнули штаб для допомоги людям, яких евакуювали з міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

У штабі працюють медики, психологи, волонтери та представники омбудсмена. Для прибулих підготували пункти обігріву, гаряче харчування та крісла колісні для маломобільних людей.

Усі, хто прибуде, пройдуть медогляд. За потреби їм нададуть допомогу на місці або доправлять до лікарні.

Також організували допомогу домашнім тваринам: підготували корм, воду, переноски та окремий автомобіль для їх перевезення.

Нагадаємо, 30 жовтня українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку тимчасово окупованих Олешок Херсонської області.

Згодом Арахамія повідомив, що евакуйовані жителі Олешок разом з українською делегацією прямують до Анапи. Звідти вони мають вилетіти до Білорусі, а потім автобусами дістатися України.

Чотири літаки із громадянами України, евакуйованими з Олешок Херсонської області, вже прибули до білоруського Гомеля.