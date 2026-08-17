У ДСНС розповіли про наслідки ворожого удару по Сумах
В ніч на 17 серпня російські війська завдали ударів по місту Суми. Під прицілом опинилися житловий сектор та нежитлові приміщення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення.
Через загрозу повторних обстрілів рятувальники були змушені тимчасово призупиняти роботи.
Наразі всі пожежі, що виникли внаслідок влучань, повністю ліквідовані.
Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували 26 населених пунктів Сумської області. Ворог застосовував ракети, керовані авіаційні бомби, FPV-дрони, ударні БпЛА та артилерію
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